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Вавринка составил своего идеального теннисиста, добавив Кирьоса как лучшего трэш-токера

Вавринка составил своего идеального теннисиста, добавив Кирьоса как лучшего трэш-токера
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка составил своего идеального теннисиста.

Подача: Милош Раонич (Канада);
Приём: Новак Джокович (Сербия);
Тактика: Новак Джокович (Сербия);
Психология: Рафаэль Надаль (Испания);
Форхенд: Роджер Федерер (Швейцария);
Бэкхенд: Новак Джокович (Сербия);
Резаный: Роджер Федерер (Швейцария);
Игра у сетки: Роджер Федерер (Швейцария);
Трэш-ток: Ник Кирьос (Австралия).
Лучший атлет: «Не могу ответить на этот вопрос».

Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос отреагировал на выбор Вавринки словом «Да».

На прошедшем US Open — 2024 Вавринка (WC) проиграл в первом же круге итальянцу Маттии Беллуччи (Q).

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 02:10 МСК
Маттия Беллуччи
101
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
4 		6 5 3
             
Стэн Вавринка
176
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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