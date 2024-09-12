Вавринка составил своего идеального теннисиста, добавив Кирьоса как лучшего трэш-токера
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка составил своего идеального теннисиста.
Подача: Милош Раонич (Канада);
Приём: Новак Джокович (Сербия);
Тактика: Новак Джокович (Сербия);
Психология: Рафаэль Надаль (Испания);
Форхенд: Роджер Федерер (Швейцария);
Бэкхенд: Новак Джокович (Сербия);
Резаный: Роджер Федерер (Швейцария);
Игра у сетки: Роджер Федерер (Швейцария);
Трэш-ток: Ник Кирьос (Австралия).
Лучший атлет: «Не могу ответить на этот вопрос».
Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос отреагировал на выбор Вавринки словом «Да».
На прошедшем US Open — 2024 Вавринка (WC) проиграл в первом же круге итальянцу Маттии Беллуччи (Q).
US Open (м). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 02:10 МСК
101
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 5
|3
176
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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