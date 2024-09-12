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Вавринка составил своего идеального теннисиста, добавив Кирьоса как лучшего трэш-токера

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка составил своего идеального теннисиста.

Подача: Милош Раонич (Канада);

Приём: Новак Джокович (Сербия);

Тактика: Новак Джокович (Сербия);

Психология: Рафаэль Надаль (Испания);

Форхенд: Роджер Федерер (Швейцария);

Бэкхенд: Новак Джокович (Сербия);

Резаный: Роджер Федерер (Швейцария);

Игра у сетки: Роджер Федерер (Швейцария);

Трэш-ток: Ник Кирьос (Австралия).

Лучший атлет: «Не могу ответить на этот вопрос».

Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос отреагировал на выбор Вавринки словом «Да».

На прошедшем US Open — 2024 Вавринка (WC) проиграл в первом же круге итальянцу Маттии Беллуччи (Q).