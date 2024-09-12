Ник Кирьос заявил, что готов взять интервью у Янника Синнера о его допинг-скандале

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, готов ли взять интервью у двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Учитывая всё, что произошло вокруг него, наша беседа могла бы быть интересной.

Я всегда буду открыт к этому. Я стараюсь информировать болельщиков о том, что думают игроки в определённые моменты, и играть роль парня, который заступается за теннисистов, когда Макинрой или кто-то другой более критичен. При этом я также думаю, что это здорово, что мы не все придерживаемся единого мнения», — приводит слова Кирьоса L'Equipe.

Кирьос – один из немногих теннисистов, кто открыто критикует ход допинг-дела Синнера и выражает недоверие итальянцу. К тому же ранее Ник позволил себе неоднозначный комментарий в адрес девушки Синнера — россиянки Анны Калинской. Он написал «вторая подача» под совместным фото с Анной (Кирьос и Калинская состояли в отношениях несколько лет назад).