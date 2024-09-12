Джон Макинрой сделал прогноз касательно будущего Кори Гауфф

Бывший теннисист семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой высказался о не особо удачном выступлении на турнирах летом этого года победительницы US Open — 2023, его соотечественницы Кори Гауфф. Бывшая первая ракетка мира также предположил, что Гауфф в скором времени может сменить тренера Брэда Гилберта.

«Я не знаю о том, что происходит в её команде, но подозреваю, что произойдут изменения, это моё предположение. Когда в прошлом году она внесла изменения и пригласила Брэда, это подстегнуло её, и она отлично провела сезон на харде. Прошёл год, и я не знаю, что произошло. У неё всё ещё проблемы с подачей, у неё всё ещё проблемы с ударом справа. Она, кажется, более расстроена на корте и больше выкладывается, чем я видел раньше. Думаю, это просто давление ожиданий. Люди просто говорят ей: «О, иди по стопам Серены Уильямс». Ты такой: «О, правда, это будет легко. Дай мне передохнуть», — сказал Макинрой на мероприятии Eurosport.

Напомним, ранее Гауфф призналась, что за лето не добилась тех успехов, на которые рассчитывала. Она не смогла отлично выступить на Олимпийских играх в Париже, а также защитить титул на US Open — 2024.