«Кажется, нас ждут плохие новости». Роддик признался, что его тревожит состояние Рыбакиной

Чемпион US Open – 2003 бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик признался, что встревожен новостями о чемпионке Уимблдона-2022 казахстанке Елене Рыбакиной.

«У меня есть ощущение, что нас ждут плохие новости или какая-то плохая история. И я хотел бы ошибиться. Это всего лишь предположение. Это просто мысли вслух, я ничего не знаю.

Я только знаю, что она элитный игрок, когда готова физически, счастлива и сосредоточена. Для меня она лучшая подающая в женском туре. Хотя со стороны её подача не выглядит агрессивной. Её игра очень подвижна, особенно для высокой теннисистки. Надеюсь, рано или поздно она обретёт счастье и здоровье на корте», — приводит слова Роддика We love tennis со ссылкой на подкаст Served with Andy Roddick.