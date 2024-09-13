Энди Роддик выделил общее качество Синнера и Федерера, помогающее им побеждать

Чемпион US Open – 2003 бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик выделил общее качество лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера и 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера, помогающее им побеждать.

«Когда US Open только закончился, Синнера спросили, что он планирует делать после турнира. Он ответил, что будет продолжать наслаждаться процессом и уже не может дождаться возвращения к тренировкам. Это по-своему пугающе. Могу с уверенностью сказать, что у него низкий уровень стресса. Это помогает», — приводит слова Роддика Tennis365.

Также Роддик отметил, что подобным качеством владел Роджер Федерер. Во время важных матчей это помогало обоим теннисистам контролировать себя и впоследствии выигрывать большие титулы.