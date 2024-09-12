Джек Дрэйпер высказался о лидерстве в сборной Англии после ухода Энди Маррея

20-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер высказался об игре за сборную Англии на Кубке Дэвиса после завершения карьеры трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Энди Маррея.

«Я приехал сюда в прошлом году на немного другой позиции. У меня было лето травм, и я был в команде с Кэмероном Норри, с Энди Марреем. Провести время с Марреем, рядом с человеком, которым ты всегда восхищался, было особенным. Кроме того, с первого раза, когда я пришёл в команду, я действительно понял ценность игры за свою страну. Насколько это весело, но также и насколько это важно, и какие чувства испытываешь, играя этот матч. Но сейчас я тоже чувствую себя великолепно, так как могу быть человеком, который, надеюсь, готов возглавить команду и хорошо выполнять свою работу. В этом году у меня, очевидно, был действительно напряжённый период подготовки к Открытому чемпионату США. У меня не было времени отдохнуть после него, но для меня было действительно важно приехать сюда», — приводит слова Дрэйпера Tennis365.