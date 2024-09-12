Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрэйпер высказался о лидерстве в сборной Англии после ухода Энди Маррея

Джек Дрэйпер высказался о лидерстве в сборной Англии после ухода Энди Маррея
Аудио-версия:
Комментарии

20-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер высказался об игре за сборную Англии на Кубке Дэвиса после завершения карьеры трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Энди Маррея.

«Я приехал сюда в прошлом году на немного другой позиции. У меня было лето травм, и я был в команде с Кэмероном Норри, с Энди Марреем. Провести время с Марреем, рядом с человеком, которым ты всегда восхищался, было особенным. Кроме того, с первого раза, когда я пришёл в команду, я действительно понял ценность игры за свою страну. Насколько это весело, но также и насколько это важно, и какие чувства испытываешь, играя этот матч. Но сейчас я тоже чувствую себя великолепно, так как могу быть человеком, который, надеюсь, готов возглавить команду и хорошо выполнять свою работу. В этом году у меня, очевидно, был действительно напряжённый период подготовки к Открытому чемпионату США. У меня не было времени отдохнуть после него, но для меня было действительно важно приехать сюда», — приводит слова Дрэйпера Tennis365.

Материалы по теме
«Проиграли ещё в Париже». Джокович и Алькарас выложились на ОИ и подарили «Шлем» Синнеру?
«Проиграли ещё в Париже». Джокович и Алькарас выложились на ОИ и подарили «Шлем» Синнеру?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android