Янник Синнер ответил, кого считает главным трэш-токером тура. Это не Кирьос

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в небольшой викторине.

— Кто самый приятный парень в туре?

— Хуберт Хуркач.

— Кто самый весёлый в раздевалке?

— Думаю, что назову Гаэля Монфиса.

— Кому бы ты мог позвонить в экстренной ситуации?

— Никому (смеётся). Хотя, я мог бы позвонить Алексу де Минору.

— С кем из теннисистов, не входящих в топ-20, ты терпеть не можешь играть?

— Аляж Бедене. Я много боролся с ним и очень рад, что он ушёл на пенсию.

— Кто главный трэш-токер в туре?

— Иногда Фрэнсис Тиафо.

— А ты?

— Нет.

— Кого в туре больше всего недооценивают, по твоему мнению?

— Роберто Баутиста-Агута.

— Какого музыканта ты чаще всего слушаешь перед матчем?

— Нет, не готов к такому вопросу. Я так плох в музыке (смеётся).

— Кого ты считаешь величайшим в теннисе?

— Ауч. На мой взгляд, это Роджер Федерер, — сказал Синнер в видео ATP.