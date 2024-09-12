Янник Синнер ответил, кого считает главным трэш-токером тура. Это не Кирьос

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в небольшой викторине.
— Кто самый приятный парень в туре?
— Хуберт Хуркач.
— Кто самый весёлый в раздевалке?
— Думаю, что назову Гаэля Монфиса.
— Кому бы ты мог позвонить в экстренной ситуации?
— Никому (смеётся). Хотя, я мог бы позвонить Алексу де Минору.
— С кем из теннисистов, не входящих в топ-20, ты терпеть не можешь играть?
— Аляж Бедене. Я много боролся с ним и очень рад, что он ушёл на пенсию.
— Кто главный трэш-токер в туре?
— Иногда Фрэнсис Тиафо.
— А ты?
— Нет.
— Кого в туре больше всего недооценивают, по твоему мнению?
— Роберто Баутиста-Агута.
— Какого музыканта ты чаще всего слушаешь перед матчем?
— Нет, не готов к такому вопросу. Я так плох в музыке (смеётся).
— Кого ты считаешь величайшим в теннисе?
— Ауч. На мой взгляд, это Роджер Федерер, — сказал Синнер в видео ATP.