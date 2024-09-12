Джек Дрейпер рассказал, как на него повлияла успешная игра на US Open — 2024

20-я ракетка мира Джек Дрейпер высказался об успешном выступлении на US Open — 2024. Напомним, британец впервые в карьере дошёл до полуфинала турнира.

«Было ли у меня время поразмыслить об игре на Открытом чемпионате США? В целом после турнира чувствую себя хорошо. Я долгое время работал над своим теннисом и ждал, когда придёт результат. Выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» и оказаться на этой позиции, играя на самых важных сценах мира — это то, чего я ждал, это важное событие. Посмотрим, что произойдёт со мной дальше. Приятно доказывать всем и себе тоже, что моя тяжёлая работа приносит плоды. В таком виде спорта, как теннис, трудно иметь время на размышления. Сейчас я здесь (на Кубке Дэвиса. — Прим. «Чемпионата»), а потом перейду к выступлениям в Азии. Когда у меня будет длительный период, я обязательно оглянусь назад и буду очень горд собой», — приводит слова Дрейпера Tennis365.