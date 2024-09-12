Рафаэль Надаль снялся с Кубка Лэйвера — 2024

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в Кубке Лэйвера – 2024, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

«Я очень разочарован, что не смогу принять участия в Кубке Лэйвера на следующей неделе.

Это командное соревнование и это лучшее, что я могу сделать, чтобы поддержать команду. Есть другие игроки, которые могут помочь команде победить. У меня столько замечательных и эмоциональных воспоминаний с этого турнира. И я очень ждал, когда же смогу сыграть с командой и с Бьорном Боргом, который проводит последний турнир в качестве капитана.

Желаю команде Европы всего самого наилучшего и буду поддерживать их на расстоянии», — приводит слова Надаля пресс-служба соревнований.

Также сообщается, что в ближайшее время турнир объявит, кто заменит Надаля в сборной Европы.