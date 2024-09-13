Бывший тренер Серены Уильямс раскритиковала технику Кори Гауфф

Экс первая ракетка мира в парном разряде австралийка Ренни Стаббс, которая также является бывшим тренером 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс рассказала о технических проблемах, которые она выявила при подаче победительницы US Open-2023 Кори Гауфф.

“Где уверенность Коко? Особенность Эммы Наварро в том, что она всегда стремится атаковать, и большинство женщин стремятся атаковать, потому что они часто видят медленную вторую подачу в женском теннисе. Не так, как у мужчин. Но разница с Коко в том, что у неё второй подачи почти нет. И это проблема. Говоря про технику, у неё локоть слишком низкий, хват тоже немного странный. Поэтому ей трудно сделать такую хорошую первую подачу, а затем такую же или похожую вторую", — сказала Стаббс на подкасте ESPN.

Напомним, ранее Гауфф призналась, что за лето не добилась тех успехов, на которые рассчитывала. Она не смогла отлично выступить на Олимпийских играх в Париже, а также защитить титул на US Open — 2024. Она проиграла в четвёртом круге соотечественнице Эмме Наварро, допустив в матче 19 двойных ошибок.