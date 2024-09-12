Сборная Канады уверенно обыграла Финляндию на групповом этапе Кубка Дэвиса — 2024

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Сборная Канады по теннису одержала вторую победу на групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса — 2024.

Во 2-м туре соревнований канадцы со счётом 3:0 обыграли сборную Финляндии. В первом раунде Канада оказалась сильнее Аргентины (2:1).

Канада и Финляндия представляют группу D, которая проводит свои матчи в Манчестере (Англия).

Теннис. Кубок Дэвиса — 2024, финальный турнир. Группа D. Канада – Финляндия:

Денис Шаповалов (Канада) – Ээро Васа (Финляндия) – 7:6 (7:2), 6:2.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Отто Виртанен (Финляндия) – 6:2, 6:3.

Денис Шаповалов/Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Отто Виртанен/Харри Хелиоваара (Финляндия) – 6:2, 7:5.

Помимо Канады и Финляндии, в группу D входят сборные Аргентины и Великобритании. В 2023 году Кубок Дэвиса выиграла команда Италии (впервые за 47 лет), в финале одолев Австралию.