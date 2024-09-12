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Кузнецова: если Джокович и завершит карьеру в ближайшее время, то вряд ли из-за Синнера

Кузнецова: если Джокович и завершит карьеру в ближайшее время, то вряд ли из-за Синнера
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова оценила давний тезис чемпиона «Ролан Гаррос» 1976 года итальянца Адриано Панатты, согласно которому Янник Синнер может подтолкнуть Новака Джоковича к решению завершить карьеру.

«Боргу было 26 лет, когда он завершил карьеру, Новаку сейчас 37. Так что сравнение не совсем корректное. Да и каким кошмаром при такой разнице в возрасте? Учитывая, что Новак уже выиграл всё, что можно, даже Олимпиаду, которая ему не покорялась. Если Джокович и завершит карьеру в ближайшее время, вряд ли это произойдёт из-за Янника», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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