Алина Корнеева и Анастасия Захарова уверенно вышли в полуфинал парного турнира в Монастире

Российские теннисистки Алина Корнеева и Анастасия Захарова уверенно вышли в полуфинальный раунд парного разряда турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис).

В четвертьфинальном поединке Корнеева и Захарова со счётом 6:4, 6:0 обыграли тандем, состоящий из Инес Фериэль Иббу (Алжир) и Наймы Карамоко (Швейцария).

Встреча дуэтов продлилась 1 час 4 минуты. В её рамках Корнеева и Захарова один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Иббу и Карамоко один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в финал парного турнира в Монастире Корнеева и Захарова сразятся с победительницами матча Алёна Фалей (Беларусь)/Елена Приданкина (Россия) — Мариам Болквадзе (Грузия)/Сюзан Ламенс (Нидерланды).