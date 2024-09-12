Энди Роддик раскрыл, чем его удивил Янник Синнер, когда готовился к финалу US Open — 2024

Чемпион US Open – 2003 бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик назвал деталь, которая поразила его при встрече с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на победном для него US Open – 2024.

«Я поздоровался с Синнером, когда столкнулся с ним в раздевалке перед финалом US Open. Там также были Даррен Кэхилл и Андре Агасси, в тот момент я выглядел бы идиотом, если бы не поздоровался с ними со всеми.

Никогда в жизни до этого не встречал Янника Синнера. Я незнаком со многими игроками, потому что редко езжу на турниры. Просто быстро поздоровался и отошёл, потому что больше всего боюсь помешать кому-то подготовиться к матчу. Кроме Роджера Федерера, я никогда не видел никого настолько расслабленным перед финалом турнира «Большого шлема». Вы чувствуете, что у него есть спокойная уверенность в том, как он что-то делает», — приводит слова Роддика We love tennis со ссылкой на подкаст Served with Andy Roddick.