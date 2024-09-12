Циципас опубликовал философскую мысль о шампуне и кондиционере. Любичич отреагировал

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал очередной философский пост.

«Если вы из тех, у кого шампунь и кондиционер заканчиваются одновременно, что-то в жизни вы точно делаете правильно», — написал Циципас в социальных сетях.

На мысли Циципаса забавно отреагировал бывшая третья ракетка мира Иван Любичич, который являлся тренером 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера. «Что?» — написал он в комментариях к посту Циципаса.

На прошедшем US Open — 2024 Циципас выступил неудачно. Стефанос со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл представителю Австралии Танаси Коккинакису (86-я ракетка мира) в первом же круге.