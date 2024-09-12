Хуан-Мартин дель Потро проведёт прощальный матч с Новаком Джоковичем в декабре

Экс третья ракетка мира, победитель одного турнира «Большого шлема» аргентинец Хуан-Мартин дель Потро проведёт прощальный матч, в котором сыграет с бывшей первой ракеткой мира 24-кратным победителем ТБШ сербом Новаком Джоковичем.

Матч под названием «Последнее испытание» пройдёт 1 декабря в Буэнос-Айресе (Аргентина). Об этом аргентинец сообщил в социальных сетях.

«Два старых друга, два вечных соперника снова воссоединяются, чтобы соревноваться», — написано в официальном анонсе мероприятия.

Напомним, в туре дель Потро и Джокович встречались 20 раз, счёт 16-4 в пользу серба. При этом на Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания) дель Потро обыграл Джоковича в матче за третье место. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) аргентинец победил серба в первом круге. Дель Потро завершил карьеру в 2022 году после ряда операций на колене.