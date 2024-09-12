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Австралийцы обыграли чехов на групповом этапе Кубка Дэвиса — 2024. Махач снялся с матча

Сборная Австралии по теннису одержала вторую победу на групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса — 2024.

Во втором туре командных соревнований австралийцы со счётом 3:0 обыграли команду Чехии. В первом раунде австралийцы обыграли французов со счётом 2:1.

Сборные Австралии и Чехии представляют квалификационную группу B, которая проводит свои матчи в Валенсии (Испания).

Теннис. Кубок Дэвиса — 2024, финальный турнир. Группа B. Австралия – Чехия (3:0):

Танаси Коккинакис (Австралия) – Якуб Меншик (Чехия) – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3.

Алексей Попырин (Австралия) – Томаш Махач (Чехия) – 1:0 (Махач снялся с поединка).

Мэттью Эбден/Макс Пёрселл (Австралия) – Якуб Меншик/Адам Павлашек (Чехия) – 6:4, 6:2.

Помимо Австралии и Чехии, в группу B входят сборные Франции и Испании. В 2023 году Кубок Дэвиса выиграла команда Италии (впервые за 47 лет).