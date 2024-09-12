Сборная Нидерландов одолела Бразилию на групповом этапе Кубка Дэвиса — 2024

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Сборная Нидерландов по теннису с трудом обыграла команду Бразилии в рамках 2-го тура группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса — 2024. Поединок завершился со счётом 2:1 в пользу Нидерландов.

Сборные Нидерландов и Бразилии представляют квалификационную группу A, которая проводит свои матчи в Болонье (Италия).

Теннис. Кубок Дэвиса — 2024, финальный турнир. Группа A. Нидерланды – Бразилия (2:1):

Жоао Фонсека (Бразилия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:4, 7:6 (7:3).

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – 7:6 (7:2), 6:4.

Ботик ван де Зандсхулп/Весли Колхоф (Нидерланды) – Рафаэл Матос/Марсело Мело (Бразилия) – 6:4, 7:6 (7:5).

В 2023 году Кубок Дэвиса выиграла команда Италии (впервые за 47 лет), в финале одолев Австралию.