Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Пекине, который пройдёт с 26 сентября по 6 октября.

В соревнованиях примут участие россиянки Дарья Касаткина, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Эрика Андреева и Анна Блинкова. Первый номер посева имеет лидер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек, второй — белорусская теннисистка Арина Соболенко. Также в турнире сыграют Гауфф, Паолини, Пегула и другие. Елена Рыбакина, которая ранее снялась с турнира WTA-500 в Сеуле, пока также значится в списке участников.

Напомним, победительницей турнира WTA-1000 в Пекине в 2023 году стала Швёнтек. В финале соревнований она обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 6:2, 6:2.