Островский — о победе Соболенко на US Open: Арина была главным фаворитом этого турнира

Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой (Шевченко), высказался о победе второй ракетки мира Арины Соболенко на Открытом чемпионате США 2024 года.

Напомним, в финале нью-йоркского ТБШ Соболенко обыграла шестого номера в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.

«На мой взгляд, Арина была главным фаворитом этого турнира. И в целом победа белоруски более чем заслуженна и ожидаема, так как уровень её игры и мотивации был очень высок. От матча к матчу Соболенко только прибавляла на корте, показывая активную и разнообразную игру. К тому же у Арины уже был опыт выступления на решающих стадиях турниров «Большого шлема», и в частности прошлогодний финал в Нью-Йорке. В этом году удалось добыть титул, с чем я Арину от всей души поздравляю!» — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Полная версия интервью с Александром Островским выйдет на «Чемпионате» в субботу, 13 сентября, в 12:00 по московскому времени.