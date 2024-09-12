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Рафаэль Надаль призвал не драматизировать его снятие с Кубка Лэйвера — 2024

Рафаэль Надаль призвал не драматизировать его снятие с Кубка Лэйвера — 2024
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль призвал не придавать большое значение тому, что он снялся с Кубка Лэйвера – 2024, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

«Сейчас я не в том состоянии, чтобы что-то себе ставить (в календарь). Я сказал, что буду играть до Олимпиады, а потом посмотрим. Сейчас я отдыхаю. Физически я в порядке, никаких проблем. Я дома, наслаждаюсь другими вещами и тренируюсь каждый день, как могу.

Пропуск Кубка Лэйвера – это не драма. Это решения, которые принимаются, и у меня была такая возможность. Я не участвовал в соревнованиях некоторое время. Найдётся тот, кто выступит лучше меня», — приводит слова Надаля Marca.

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