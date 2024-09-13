Островский: для Синнера US Open был принципиальным турниром в свете допингового скандала

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, отреагировал на победу лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера на Открытом чемпионате США 2024 года.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. В минувшее воскресенье, 8 сентября, итальянец выиграл US Open, одолев в титульной встрече Тейлора Фрица.

«У меня лично не было никаких ожиданий относительно этого матча. Я был уверен, что Синнер достаточно легко победит, учитывая уровень его игры и Фрица. Для Тейлора это большой успех — играть в финале, особенно на домашнем ТБШ. Но всё-таки американец не является игроком первой десятки. Его результаты нестабильны, и пока он всё же не конкурент таким игрокам, как Синнер, Джокович, Алькарас и Медведев. Поэтому тот факт, что Тейлор дошёл до финала, – это уже серьёзный успех. А для Янника это был очень принципиальный турнир и победа в свете его допингового скандала. Ему было важно показать качественный теннис и выйти победителем. В таких тяжёлых психологических условиях, под колоссальным давлением, он не сломался и добился желаемого результата», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Полная версия интервью с Александром Островским выйдет на «Чемпионате» в пятницу, 13 сентября, в 12:00 по московскому времени.