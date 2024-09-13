Теннисный агент — о допинговом деле Синнера: это большой удар с точки зрения его имиджа

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, высказался о допинговом скандале с участием первой ракетки мира Янника Синнера.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. В минувшее воскресенье, 8 сентября, итальянец выиграл US Open, одолев в титульной встрече Тейлора Фрица.

— Раз затронули тему с Янником Синнером, не могу не спросить ваше мнение по поводу допингового скандала с первой ракеткой мира. Как вообще отслеживают такие вещи в команде? Ведь запрещённое вещество всё равно не могло случайно оказаться в организме спортсмена…

— В том то и вопрос, что могло. Главный вопрос – как команда спортсмена такого масштаба, как Синнер, допустила такую ошибку? В целом нужно отметить, что это большой удар с точки зрения имиджа, который будет идти за ним шлейфом всю карьеру. Если верить сухим цифрам, то концентрация вещества в организме была обнаружена в совершенно несущественном количестве. Но по факту он был. У всех это на слуху, и на Янника эта история бросила тень, что для профессионального спортсмена очень плохо. И прежде всего с этим нужно будет справляться психологически. А с другой стороны, он показал, что, играя чистым, он всё равно добивается самых крупных побед и титулов. И уровень игры Синнера оспорить сложно.

Возвращаясь к вопросу «Как это отслеживается в командах?», то обычно есть отдельный менеджер, который контролирует приём тех или иных препаратов, отслеживая это вместе с компетентными органами, которые занимаются вопросами допинга. И говоря об игроках, с которыми я работаю, то мы выстроили такую систему, когда игрок ещё и самостоятельно проверяет состав того, что он принимает. Нужно понимать, что никто другой, кроме тебя, в полной мере не несёт ответственность за твой организм и карьеру. В таком случае кажется, что вероятность подобных инцидентов можно снизить, а то и свести к нулю.

Полная версия интервью с Александром Островским выйдет на «Чемпионате» в пятницу, 13 сентября, в 12:00 по московскому времени.