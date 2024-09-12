Видео: Янник Синнер посетил детскую тренировку в Италии

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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер посетил детскую футбольную тренировку в городе Брунико. Он находится в Южном Тироле, откуда 23-летний Синнер родом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором дети бурно реагируют на Синнера.

Синнер приехал домой после победы на US Open – 2024. В титульном поединке Янник сошёлся на тот момент с 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. Синнер одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:5.

Помимо победы на US Open в нынешнем сезоне, Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2024, в котором одержал победу в пяти сетах над россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3). Итальянец стал пятым действующим теннисистом, в активе которого несколько титулов турниров «Большого шлема» (2).