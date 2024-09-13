Джокович: меня мотивируют ТБШ и игра за сборную. Остальные турниры служат подготовкой

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился настроем на матч со сборной Греции в рамках Кубка Дэвиса, который пройдёт в Белграде с 13 по 14 сентября.

«Сейчас всё отлично, всё проходит в лучшем виде. Я уже не раз говорил, что меня мотивируют турниры «Большого шлема» и игра за сборную. Все остальные турниры служат подготовкой.

Я рад быть доступным для Виктора Троицки (капитан сборной Сербии), вместе с которым выигрывал Кубок Дэвиса – трофей по значимости такой же любимый для меня, как золото Олимпиады и победа на Уимблдоне. Также меня мотивирует наша скамейка, члены команды.

Сейчас, согласно формату, всё изменилось. Мы не имеем возможности играть дома много. В последний раз в рамках Кубка Дэвиса я играл перед родными трибунами семь лет назад. Возможно, этот раз может стать последним, поэтому приглашаю всех», — приводит слова Джоковича Sputnik Сербия со ссылкой на эфир RTS.