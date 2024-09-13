Новак Джокович: поражения на Олимпиадах — одни из самых тяжёлых в моей карьере

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил, что делает победу на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) величайшим достижением в его карьере.

«Самая главная причина – мне снова выпал шанс представлять Сербию на самом важном спортивном событии в мире. Вторая – это моя олимпийская карьера: я проиграл Надалю полуфинал в Пекине, потом проиграл ещё два полуфинала на Олимпиадах – это были одни из самых тяжёлых поражений в моей карьере.

Олимпиады проходят только раз в четыре года. Я приехал на эту Олимпиаду, не выиграв ни одного титула в сезоне, перенёс операцию на колене, мне 37 лет, я победил соперника, который только что обыграл меня на Уимблдоне… Всё это делает её (победу) такой особенной. Самый большой набор эмоций в моей карьере, это сложно описать словами», — приводит слова Джоковича Tennis Major со ссылкой на эфир RTS.