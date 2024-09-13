Джокович объяснил, почему на US Open — 2024 испытывал больше давления, чем в финале ОИ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о причинах неудачного выступления на US Open – 2024. Джокович дошёл до третьего круга, где проиграл австралийцу Алексею Попырину (на тот момент 28-я ракетка мира).

«В Нью-Йорке я чувствовал, что на корте не я, что я плохо подготовлен, поэтому перед каждым матчем испытывал большее давление, чем перед финалом Олимпиады. Просто потому, что я так себя чувствовал. Теннис — это индивидуальный вид спорта: если у тебя нет работающих решений в конкретный день, всё, ты проигрываешь. На протяжении многих лет это помогало мне быть дисциплинированным», — приводит слова Джоковича Tennis Major со ссылкой на эфир RTS.