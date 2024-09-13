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Джокович объяснил, почему на US Open — 2024 испытывал больше давления, чем в финале ОИ

Джокович объяснил, почему на US Open — 2024 испытывал больше давления, чем в финале ОИ
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о причинах неудачного выступления на US Open – 2024. Джокович дошёл до третьего круга, где проиграл австралийцу Алексею Попырину (на тот момент 28-я ракетка мира).

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«В Нью-Йорке я чувствовал, что на корте не я, что я плохо подготовлен, поэтому перед каждым матчем испытывал большее давление, чем перед финалом Олимпиады. Просто потому, что я так себя чувствовал. Теннис — это индивидуальный вид спорта: если у тебя нет работающих решений в конкретный день, всё, ты проигрываешь. На протяжении многих лет это помогало мне быть дисциплинированным», — приводит слова Джоковича Tennis Major со ссылкой на эфир RTS.

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