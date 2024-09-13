Джокович признал, что Надаль — причина, по которой у него лишь 3 титула на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, были ли ещё причины, помимо доминирования испанца Рафаэля Надаля, по которым он завоевал титул на «Ролан Гаррос» только в 2016 году, а не ранее.

«Наверное, нет, если быть до конца честным. Для меня так, и для Федерера тоже. Надаль долгое время был там непобедим, он проиграл лишь несколько раз на корте Филиппа Шатрье. Каждый раз, когда выходишь на этот корт вместе с ним, он – фаворит. Даже на Олимпиаде — у него были проблемы из-за травм, я был в лучшей форме, но всё равно ты осознаёшь, что это самая «высокая гора», на которую тебе нужно подняться. Он там самый главный, возможно, единственная причина, по которой у меня нет больше титулов на «Ролан Гаррос», чем есть (3), поэтому каждая победа над ним стоит для меня вдвое больше», — приводит слова Джоковича Tennis Major со ссылкой на эфир RTS.