Новак Джокович выделил свои любимые титулы на US Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выделил одни из самых любимых побед на мэйджорах.

«В 2011 году я выиграл свои дебютные титулы на Уимблдоне и US Open. Первый титул всегда особенный, я победил своего величайшего соперника Надаля в финале. В Нью-Йорке я бы выделил победу в 2015 году над Федерером в финале. Он, возможно, играл так же здорово, как когда-либо играл на харде, он был очень агрессивен и сосредоточен, публика была полностью на его стороне… Мне удалось сохранить спокойствие и сосредоточенность и каким-то образом победить. Это, наверное, мой самый значимый трофей в Нью-Йорке, наряду с первым», — приводит слова Джоковича Tennis Major со ссылкой на эфир RTS.