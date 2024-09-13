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Действующая чемпионка Мертенс проиграла 126-й ракетке мира на турнире в Монастире

Действующая чемпионка Мертенс проиграла 126-й ракетке мира на турнире в Монастире
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32-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Монастире (Тунис), который выигрывала последние два года.

Монастир. 2-й круг
12 сентября 2024, четверг. 21:35 МСК
Элисе Мертенс
32
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 4
1 		6 7 7
         
Ева Лис
126
Германия
Ева Лис
Е. Лис

В матче второго круга Мертенс (1) со счётом 6:1, 2:6, 6:7 (4:7) проиграла 126-й ракетке мира представительнице Германии Еве Лис.

Встреча теннисисток продлилась 2 час и 39 минут. В её рамках Мертенс семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Лис ни одного эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинальный раунд турнира в Монастире 22-летняя Лис сразится с победительницей матча Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) — Гретье Миннен (Бельгия, 6).

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