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Турнир WTA-250 в Монастире: результаты игрового дня 12 сентября

Турнир WTA-250 в Монастире: результаты игрового дня 12 сентября
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12 сентября на хардовом турнире категории WTA-250 в Монастире (Тунис) состоялись заключительные матчи второго круга в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами (курсивом выделены победители).

Турнир WTA-250. Монастир, хард. Одиночный разряд, второй круг.

  • Лючия Бронцетти (Италия, 7) — Энн Ли (США) — 6:4, 7:6 (7:3).
  • Юрико Миядзаки (Великобритания) — Антония Ружич (Хорватия) — 3:6, 1:6.
  • Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — Ева Лис (Германия) — 6:1, 2:6, 6:7 (4:7).
  • Зейнеп Сёнмез (Турция) — Гретье Миннен (Бельгия, 6) — 6:4, 1:6, 6:3.

Соревнования в Монастире с призовым фондом $ 267 082 проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является бельгийка Элисе Мертенс, в прошлогоднем финале разгромившая Жасмин Паолини из Италии — 6:3, 6:0.

Календарь турнира WTA-250 в Монастире
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