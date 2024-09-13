Турнир WTA-250 в Монастире: результаты игрового дня 12 сентября

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12 сентября на хардовом турнире категории WTA-250 в Монастире (Тунис) состоялись заключительные матчи второго круга в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами (курсивом выделены победители).

Турнир WTA-250. Монастир, хард. Одиночный разряд, второй круг.

Лючия Бронцетти (Италия, 7) — Энн Ли (США) — 6:4, 7:6 (7:3).

— Энн Ли (США) — 6:4, 7:6 (7:3). Юрико Миядзаки (Великобритания) — Антония Ружич (Хорватия) — 3:6, 1:6.

— 3:6, 1:6. Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — Ева Лис (Германия) — 6:1, 2:6, 6:7 (4:7).

— 6:1, 2:6, 6:7 (4:7). Зейнеп Сёнмез (Турция) — Гретье Миннен (Бельгия, 6) — 6:4, 1:6, 6:3.

Соревнования в Монастире с призовым фондом $ 267 082 проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является бельгийка Элисе Мертенс, в прошлогоднем финале разгромившая Жасмин Паолини из Италии — 6:3, 6:0.