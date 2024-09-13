Новак Джокович объяснил, когда начал осознавать важность Олимпийских игр

Олимпийский чемпион Парижа в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, когда к нему пришло понимание значимости Олимпиады.

«Теннис не является «классическим» олимпийским видом спорта по сравнению с некоторыми другими видами спорта. Я всегда следил за Олимпийскими играми, особенно за нашими (сербскими. — Прим. «Чемпионата») спортсменами, но по-настоящему начал осознавать их важность и весомость после того, как сыграл на своих первых Олимпийских играх и впервые побывал в олимпийской деревне. На своей первой Олимпиаде я всё время был в деревне, а на следующей Олимпиаде я провёл половину времени в деревне, а половину — за её пределами. На этот раз я решил остаться за пределами деревни, чтобы сосредоточиться на своих тренировках и сохранить спокойствие», — приводит слова Джоковича Tennis Majors со ссылкой на эфир RTS.

Летом 2024 года 37-летний Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, завоевав золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже. В финале олимпийского теннисного турнира серб переиграл испанца Карлоса Алькараса — 7:6(7:3), 7:6(7:2).