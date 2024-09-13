Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович объяснил, когда начал осознавать важность Олимпийских игр

Новак Джокович объяснил, когда начал осознавать важность Олимпийских игр
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Парижа в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, когда к нему пришло понимание значимости Олимпиады.

«Теннис не является «классическим» олимпийским видом спорта по сравнению с некоторыми другими видами спорта. Я всегда следил за Олимпийскими играми, особенно за нашими (сербскими. — Прим. «Чемпионата») спортсменами, но по-настоящему начал осознавать их важность и весомость после того, как сыграл на своих первых Олимпийских играх и впервые побывал в олимпийской деревне. На своей первой Олимпиаде я всё время был в деревне, а на следующей Олимпиаде я провёл половину времени в деревне, а половину — за её пределами. На этот раз я решил остаться за пределами деревни, чтобы сосредоточиться на своих тренировках и сохранить спокойствие», — приводит слова Джоковича Tennis Majors со ссылкой на эфир RTS.

Летом 2024 года 37-летний Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, завоевав золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже. В финале олимпийского теннисного турнира серб переиграл испанца Карлоса Алькараса — 7:6(7:3), 7:6(7:2).

Материалы по теме
Новак Джокович: поражения на Олимпиадах — одни из самых тяжёлых в моей карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android