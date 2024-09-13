Джокович рассказал, как его встретили в Олимпийской деревне после выигрыша золотой медали

Олимпийский чемпион Парижа в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о реакции сербских спортсменов в Олимпийской деревне на его победу в финале и завоевание золотой медали Олимпиады-2024.

«Я запомню это на всю оставшуюся жизнь. Я сказал им, что я в долгу перед ними на всю жизнь. Даже спортсмены, у которых на следующее утро были соревнования, танцевали, открывали шампанское и всё такое прочее», — приводит слова Джоковича Tennis Majors со ссылкой на эфир RTS.

Летом 2024 года 37-летний Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, завоевав золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже. В финале олимпийского теннисного турнира серб переиграл испанца Карлоса Алькараса — 7:6(7:3), 7:6(7:2).

Золотая медаль Джоковича стала одной из трёх, выигранных сборной Сербии на Олимпийских играх — 2024 в Париже.