Новак Джокович рассказал, как мотивировал сербских ватерполистов на золото Олимпиады-2024

Олимпийский чемпион Парижа в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как выступил с мотивационной речью перед сборной Сербии по водному поло перед началом плей-офф Олимпиады-2024. С трудом попавшие в 1/4 финала сербские ватерполисты в итоге стали, как и сам Джокович, обладателями золотых медалей.

«Это вообще не планировалось. То, что было сказано, остаётся между нами, но у них было командное собрание – они были не в лучшем настроении, это понятно, они начали сомневаться. Я говорил о том, что понимаю их чувства, о том давлении, которое они испытывают, когда им приходится всегда побеждать. Больше всего я поделился своим опытом — после того, как тренер и все сотрудники сербской делегации попросили меня об этом. У нас, спортсменов, всегда много общего, всегда есть о чём поговорить. Я не люблю раздавать советы, мне нравится делиться своим опытом, и если кто-то найдёт это полезным, тем лучше. Не ставьте мне в заслугу их золотую медаль, они сделали это сами», — приводит слова Джоковича Tennis Majors со ссылкой на эфир RTS.

Мужская сборная Сербии по водному поло завершила групповой этап олимпийского турнира с двумя победами и тремя поражениями на четвёртом месте в группе — последнем, которое давало право на выход в 1/4 финала. В четвертьфинале сербы обыграли сборную Греции (12:11), в полуфинале — США (10:6), в олимпийском финале — сборную Хорватии (13:11).