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Елена Остапенко — Марина Стакушич, результат матча 13 сентября 2024, счет 1:2 (3:6, 7:5, 6:7), 1/8 финала WTA-500 в Гвадалахаре

Первая сеяная WTA-500 в Гвадалахаре Остапенко проиграла Стакушич, упустив четыре матчбола
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В ночь с 12 на 13 сентября мск в мексиканской Гвадалахаре завершился матч 2-го круга женского теннисного турнира категории WTA-500 в одиночном разряде между 12-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии, посеянной под первым номером, и 155-й в рейтинге WTA канадкой Мариной Стакушич, получившей на турнире уайлд-кард. Игра закончилась победой Стакушич в трёх партиях — 6:3, 5:7, 7:6 (7:0).

Гвадалахара. 2-й круг
13 сентября 2024, пятница. 03:10 МСК
Елена Остапенко
12
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 6 0
6 		5 7 7
         
Марина Стакушич
155
Канада
Марина Стакушич
М. Стакушич

Во втором сете латвийская теннисистка была на грани поражения, уступая 3:5 на подаче соперницы, но смогла в критический момент сделать брейк, после чего выиграла восемь геймов подряд. В третьей партии Стакушич отыгралась со счёта 0:4 по геймам, после чего спасла один матчбол при счёте 3:5 и три матчбола при счёте 5:6. Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут.

В четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре Стакушич встретится с победительницей матча между 43-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши (пятый посев на турнире) и 51-й в мировом рейтинге американкой Эшлин Крюгер.

Календарь турнира WTA-500 в Гвадалахаре
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