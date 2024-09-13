Первая сеяная WTA-500 в Гвадалахаре Остапенко проиграла Стакушич, упустив четыре матчбола

В ночь с 12 на 13 сентября мск в мексиканской Гвадалахаре завершился матч 2-го круга женского теннисного турнира категории WTA-500 в одиночном разряде между 12-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии, посеянной под первым номером, и 155-й в рейтинге WTA канадкой Мариной Стакушич, получившей на турнире уайлд-кард. Игра закончилась победой Стакушич в трёх партиях — 6:3, 5:7, 7:6 (7:0).

Во втором сете латвийская теннисистка была на грани поражения, уступая 3:5 на подаче соперницы, но смогла в критический момент сделать брейк, после чего выиграла восемь геймов подряд. В третьей партии Стакушич отыгралась со счёта 0:4 по геймам, после чего спасла один матчбол при счёте 3:5 и три матчбола при счёте 5:6. Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут.

В четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре Стакушич встретится с победительницей матча между 43-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши (пятый посев на турнире) и 51-й в мировом рейтинге американкой Эшлин Крюгер.