Джокович оценил влияние первого титула ТБШ на дальнейшую борьбу с Федерером и Надалем

Четвёртая ракетка мира, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как повлиял на его карьеру первый титул на ТБШ — Australian Open — 2008.

«Именно тогда я начал верить, что смогу выигрывать турниры „Большого шлема“ в эпоху Федерера и Надаля. За этим последовал период в три года, когда я проигрывал им на более поздних этапах турниров „Большого шлема“. Эти поражения заставили меня систематически подходить к своему телу и своей игре вместе с моей командой. Победа в Кубке Дэвиса в 2010 году стала для меня огромным стимулом, и с 2011 года я стал обыгрывать их более регулярно. Мне нравится австралийское лето – скоростные корты, стадион, особенно ночные матчи, большое сербское сообщество. Кроме того, это самое начало сезона, и я всегда хотел использовать Мельбурн в качестве трамплина до конца сезона. По мере того как количество титулов росло, уверенность росла», — приводит слова Джоковича Tennis Majors со ссылкой на эфир RTS.

Australian Open — 2008 стал первым турниром «Большого шлема», который смог выиграть Новак Джокович. Следующая его победа на ТБШ состоялась в 2011 году вновь в Австралии, после чего он взял три мэйджора в календарном году, победив также на Уимблдоне и US Open. Сейчас сербский теннисист является рекордсменом по числу выигранных ТБШ — 24 (10 Australian Open, семь Уимблдонов, четыре US Open и три «Ролан Гаррос»).