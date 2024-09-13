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Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: результаты игрового дня с 12 на 13 сентября

Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: результаты игрового дня с 12 на 13 сентября
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В ночь с 12 на 13 сентября мск прошёл очередной соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. Состоялись четыре матча второго круга соревнований в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами (курсивом выделены победители).

Турнир WTA-500. Гвадалахара, хард. Женщины, второй круг.

  • Лукреция Стефанини (Италия) — Мари Боузкова (Чехия, 6) — 2:6, 1:6.
  • Каролин Гарсия (Франция, 4) — Эна Сибахара (Япония) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).
  • Елена Остапенко (Латвия, 1) — Марина Стакушич (Канада) — 3:6, 7:5, 6:7 (0:7).
  • Эшлин Крюгер (США) — Магдалена Френх (Польша, 5) — 6:3, 3:6, 1:6.

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не приняла участия в турнире из-за травмы.

Календарь турнира WTA-500 в Гвадалахаре
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