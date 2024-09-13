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Турнир WTA-250 в Монастире: расписание игрового дня 13 сентября

Турнир WTA-250 в Монастире: расписание игрового дня 13 сентября
Лючия Бронцетти
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Сегодня, 13 сентября, на хардовом турнире категории WTA-250 в Монастире (Тунис) состоятся матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Турнир WTA-250. Монастир. Женщины.
1/4 финала (время начала матчей приблизительное):

  • 18:00. Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Ребекка Шрамкова (Словакия);
  • 19:30. Лючия Бронцетти (Италия) — Антония Ружич (Хорватия);
  • 21:00. Ева Лис (Германия) — Зейнеп Сёнмез (Турция);
  • 22:30. Юлия Стародубцева (Украина) — Сонай Картал (Великобритания).

Соревнования в Монастире с призовым фондом $ 267 082 проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является бельгийка Элисе Мертенс, в прошлогоднем финале разгромившая Жасмин Паолини из Италии — 6:3, 6:0.

Календарь турнира в Монастире (Тунис)
Сетка турнира в Монастире (Тунис)
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