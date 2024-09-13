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Григор Димитров заменит Рафаэля Надаля на Кубке Лэйвера — 2024

Григор Димитров заменит Рафаэля Надаля на Кубке Лэйвера — 2024
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Десятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера – 2024, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Об этом сообщила пресс-служба турнира на своей странице в соцсети Х.

Ранее стало известно, что с Кубка Лэйвера снялся 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль.

За сборную Европы, помимо Димитрова, сыграют испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, россиянин Даниил Медведев, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас. Капитан команды — швед Бьорн Борг. Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.

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