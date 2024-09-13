Турнир WTA-500 в Гвадалахаре: расписание игрового дня с 13 на 14 сентября

В ночь с 13 на 14 сентября мск пройдёт очередной соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Состоятся три матча четвертьфинальной стадии соревнований в Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Турнир WTA-500. Гвадалахара. Женщины.

второй круг (время начала матчей приблизительное):

13 сентября

22:00. Мартина Тревизан (Италия) — Оливия Гадеки (Австралия);

23:30. Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Камила Рахимова (Россия);

14 сентября

01:00. Марина Стакушич (Канада) — Магдалена Френх (Польша).

Соревнования в Гвадалахаре проходят с 9 по 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является гречанка Мария Саккари, которая в этом году не сыграет из-за травмы. Отметим, что в 2023 году соревнования проходили в категории WTA-1000.

