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«Такие комментарии его не красят». Островский — о провокации Кирьоса в адрес Калинской

«Такие комментарии его не красят». Островский — о провокации Кирьоса в адрес Калинской
Ник Кирьос
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Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, отреагировал на неоднозначные слова австралийца Ника Кирьоса в адрес своей бывшей девушки россиянки Анны Калинской.

Ранее Кирьос под совместным фото с Калинской написал «вторая подача». Пользователи обвинили австралийца в сексизме и посчитали его слова оскорбительными.

— На Открытом чемпионате США 2024 года был скандал с Кирьосом и Калинской, когда он её оскорбил публично перед самым мужским финалом, где за титул сражался парень Анны — Янник Синнер. Не пора ли внести какие-то правила по поведению вне корта, в соцсетях? Ведь это тоже своего рода психологическое давление, атака, которые могут сказаться на результате встреч.

— Если говорить откровенно, то действительно был момент, когда Анна и Ник встречались и близко общались, поэтому в этой истории много личного. Такого рода вопросы сложно обсуждать со стороны, и не мне это делать. Но, безусловно, такие комментарии и правда оказывают психологическое давление и не красят Кирьоса. Можно ли как-то бороться с этим? Для этого есть компетентные организации, которые занимаются подобными ситуациями. И если те или иные действия будут противоречить кодексу правил, то соответствующие санкции будут приняты относительно нарушителя, — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

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