Новак Джокович: дополнительное давление на Олимпиаде было меньше обычного

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о значимости давления по ходу карьеры, в частности в 2024 году.

«Я всегда чувствую, так сказать, «общее» давление, что я всегда должен побеждать. Оно исходит не только от других, но и от себя, поскольку я перфекционист и многим жертвую, чтобы сыграть как можно лучше, когда это нужнее всего. Олимпиада была моей главной целью. Я очень волновался после травмы колена на «Ролан Гаррос», но, когда мне удалось сыграть в финале Уимблдона, почувствовал облегчение, поскольку знал, что буду готов к Олимпиаде.

С другой стороны, есть то, что я люблю называть «дополнительным» давлением, которое зависит от формы. Перед финалом в Париже я не проиграл ни сета, обыграл Надаля у него дома — хотя он был не в лучшей форме, но всё же обыграть его в Париже — это что-то невероятное… Я также чувствовал энергию и поддержку из дома, так что это «дополнительное давление» было меньше обычного», — приводит слова Джоковича Tennis Major со ссылкой на эфир RTS.