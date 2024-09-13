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Островский рассказал, что Путинцева переживает из-за инцидента с болгёрл на US Open

Островский рассказал, что Путинцева переживает из-за инцидента с болгёрл на US Open
Александр Островский
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Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, отреагировал на неприятный инцидент в матче третьего круга US Open – 2024, где пятая ракетка мира итальянка Ясмин Паолини встречалась с казахстанкой Юлией Путинцевой (29-я в мировом рейтинге).

Путинцева неуважительно повела себя по отношению к болгёрл. После одного из розыгрышей Юлия несколько раз демонстративно отмахнулась от мячей, которые ей подавала девочка. Позднее теннисистка принесла свои извинения ребёнку.

«Я общался с Юлией относительно этой ситуации и могу сказать, что она переживает из-за этого инцидента. Это было сделано на эмоциях, она была в каком-то смысле выключена из реальности, так как очень расстроилась из-за проигранного гейма. Со своей стороны Путинцева сделала всё, чтобы постараться сгладить эту ситуацию. И, опять же, если ты нарушаешь какие-либо правила, то должен понести наказание за это. Если нет, то нет. А принимать ли извинения – это личное дело человека, которому их принесли. На мой взгляд, не стоит глубоко разбирать эту ситуацию. Уровень напряжения, с которым сталкиваются все профессиональные спортсмены, очень высок и нужно понимать, в каком состоянии была Юлия. К тому же, успокоившись после матча, она повела себя абсолютно правильно. Я считаю, что этот вопрос закрыт», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

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