Теннисный агент — об экс-наставнике Рыбакиной: он, безусловно, тренер высокого уровня

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, высказался о бывшем тренере четвёртой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной — Стефано Вукове.

— Теннисная общественность сейчас обсуждает странную историю с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной и её экс-тренером Вуковым. Представительница Казахстана в данный момент находится в плохой форме: на соревнованиях либо рано сходит с турнирной дистанции, либо же снимается. Бывший наставник Елены Вуков пропал из всех списков. WTA, в свою очередь, молчит. Когда происходит молчание, то всегда появляются инсинуации и домыслы среди фанатов. Что лучше в такой ситуации: молчать и порождать слухи или же игроки, их команда, организации должны как-то объяснять, что происходит?

— Дело в том, что я знаю достаточно хорошо Стефана Вукова. Он, безусловно, тренер высокого уровня и за пять лет совместной работы с Еленой они добились высоких результатов. Что у них произошло между собой? Я не знаю. И если они вместе приняли решение не выходить с комментариями на публику, то это их выбор, который нужно уважать. Со временем, возможно, Елена даст какие-то комментарии.

Напомним, ранее Елена Рыбакина в социальных сетях сообщила, что прекращает сотрудничество с хорватским тренером Стефано Вуковым после пяти лет работы. Рыбакина снялась с US Open — 2024 из-за травмы. Затем чемпионка Уимблдона-2022 в одиночном разряде заявила, что не сыграет на турнире WTA-500 в Сеуле.