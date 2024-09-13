Спортивный агент — о выступлении Потаповой на US Open: его можно назвать средним

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, прокомментировал выступление россиянки Анастасии Потаповой на Открытом чемпионате США 2024 года.

Напомним, спортсменка добралась до третьего круга нью-йоркского ТБШ, где уступила чешке Каролине Муховой.

«Думаю, что выступление можно назвать средним. Анастасия выполнила то, что должна была, но не прыгнула выше головы. Мухова, которая прошла Осаку и дошла так далеко по турнирной сетке, безусловно была сложным соперником. Потапова неплохо играла против неё, но для того, чтобы обыгрывать таких игроков, нужно ещё повышать свой уровень, о чём сама Настя знает. Сейчас она уступает таким игрокам по нескольким параметрам, и впереди очень много работы. Главное, что Настя настроена на работу, и, надеюсь, в будущем Потапова будет обыгрывать теннисисток такого уровня. Вообще игра Каролины мне очень симпатична, и впечатляет то, как быстро она смогла вернуться после травмы. Уверен, что с таким уровнем игры она обязательно выиграет мэйджор», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.