Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Спортивный агент — о выступлении Потаповой на US Open: его можно назвать средним

Спортивный агент — о выступлении Потаповой на US Open: его можно назвать средним
Анастасия Потапова (Шевченко)
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, прокомментировал выступление россиянки Анастасии Потаповой на Открытом чемпионате США 2024 года.

Напомним, спортсменка добралась до третьего круга нью-йоркского ТБШ, где уступила чешке Каролине Муховой.

«Думаю, что выступление можно назвать средним. Анастасия выполнила то, что должна была, но не прыгнула выше головы. Мухова, которая прошла Осаку и дошла так далеко по турнирной сетке, безусловно была сложным соперником. Потапова неплохо играла против неё, но для того, чтобы обыгрывать таких игроков, нужно ещё повышать свой уровень, о чём сама Настя знает. Сейчас она уступает таким игрокам по нескольким параметрам, и впереди очень много работы. Главное, что Настя настроена на работу, и, надеюсь, в будущем Потапова будет обыгрывать теннисисток такого уровня. Вообще игра Каролины мне очень симпатична, и впечатляет то, как быстро она смогла вернуться после травмы. Уверен, что с таким уровнем игры она обязательно выиграет мэйджор», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Материалы по теме
«На Синнера история с допингом бросила тень». Разбираем скандалы с агентом теннисистов
Эксклюзив
«На Синнера история с допингом бросила тень». Разбираем скандалы с агентом теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android