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Глава Федерации тенниса Италии: я не нашёл даже идиота, готового поверить в допинг Синнера

Глава Федерации тенниса Италии: я не нашёл даже идиота, готового поверить в допинг Синнера
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги ответил на вопрос по поводу допингового дела лидера мирового рейтинга АТР итальянского теннисиста Янника Синнера.

— Чем закончится история с допингом или не допингом?
— Прежде всего, я благодарю тех, кто сообщил мне об этом всего за несколько часов до того, как об этом узнали газеты, сэкономив мне четыре месяца волнений и бессонных ночей. Реконструкция события была тщательной, ни одна деталь не была упущена из виду, решение было логичным и последовательным. Я очень спокоен. Поверьте, я не нашёл никого, даже самого большого идиота, готового поверить в то, что Синнер употреблял допинг. Он один из самых правильных игроков в мире, — приводит слова Бинаги Corriere dello Sport.

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