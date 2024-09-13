«Идемооо!» Новак Джокович опубликовал пост в преддверии Кубка Дэвиса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях в преддверии старта Кубка Дэвиса. Сборная Сербии сыграет с командой Греции в рамках квалификации первой мировой группы с 14 по 15 сентября в Белграде.

Помимо Новака, в состав сербской команды вошли Душан Лайович, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович.

«Кубок Дэвиса. Команда Сербии. Идемооо!» — написал Джокович на своей странице в соцсети Х.

Напомним, в предыдущем розыгрыше Кубка Дэвиса в 2023 году сборная Сербии в полуфинале проиграла будущим победителям неофициального командного чемпионата мира итальянцам. В одиночном матче Янник Синнер обыграл Джоковича со счётом 6:2, 2:6, 7:5.