Бразильского теннисиста временно отстранили за нарушение антидопинговых правил

22-летний бразильский теннисист Николас Занеллато был временно отстранён за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Занеллато, который максимально поднимался на 458-ю строчку мирового рейтинга, сдал положительный тест на анаболическое вещество болденон в рамках турнира серии «челленджер» в Ибаге (Колумбия) 25 июня 2024 года. В пресс-релизе ITIA отмечается, что была вскрыта проба В, которая показала наличие препарата в организме бразильца.

Колумбия имеет долгую историю заражения мяса этим веществом. По той же причине ранее были наказаны такие игроки, как Роберт Фара и Тара Мур. Независимый трибунал отклонил апелляцию Занеллато на том основании, что предоставленные доказательства «значительно не соответствуют» требуемому порогу.