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Феррер — о паре Алькараса и Гранольерса: это лучшее, что я когда-либо видел

Феррер — о паре Алькараса и Гранольерса: это лучшее, что я когда-либо видел
Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс
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Капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса теннисист Давид Феррер рассказал о впечатлениях после выступления в паре Карла Алькараса и Марселя Гранольерса. Испанский тандем одержал победу над соперниками из Чехии Якубом Меншиком и Адамом Павлашеком. Счёт — 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:2).

«Это было лучшее, что я когда-либо видел. Они никогда раньше вместе не играли, но показали очень высокий уровень тенниса и победили пару, у которой уже был опыт совместных выступлений», — приводит слова Феррера AS.

Кубок Дэвиса — 2024. Группа B

Испания — Чехия — 3:0.

  • Карлос Алькарас — Томаш Махач — 6:7 (3:7), 6:1 — отказ;
  • Роберто Баутиста-Агут — Иржи Легечка — 7:6 (7:1), 6:4;
  • Карлос Алькарас/Марсель Гранольерс — Якуб Меншик/Адам Павлашек — 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:2);

В следующем матче группового турнира сборная Испании сыграет 13 сентября с командой Франции.

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