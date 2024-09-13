Островский заявил, что перед Потаповой стоит задача войти в топ-30 по итогам сезона

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, сообщил, сколько турниров ещё сыграет россиянка Анастасия Потапова в этом году, а также рассказал, какие задачи стоят перед ней по итогам сезона-2024.

«Анастасия сыграет в Китае около пяти-шести турниров. В зависимости от результатов на «тысячниках» в Пекине и Ухане станет понятно, будет ли Потапова играть турниры более низкой категории. Сейчас Настя в топ-40, и задача — войти в тридцатку, чтобы получить посев в Австралии в следующем году. Так что главный фокус сейчас на крупных турнирах, которые начнутся уже совсем скоро. Сейчас Анастасия тренируется в нашей академии в Химках и затем вылетает в Китай, чтобы адаптироваться и готовиться к старту азиатской серии», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Напомним, сейчас Потапова является 36-й ракеткой мира.